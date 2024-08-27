8月27日19時からSFL 2024Division S・第2節が開催【動画】王の帰還！ウメハラ豪鬼の瞬獄殺ENDを見るカプコン主催の格闘ゲーム「ストリートファイター」公式リーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2024」(略称：SFL)。初の2ディビジョン制を導入し8月16日に開幕した2024年シーズンは、両ディビジョンともに第1節を終え、Division Sは「Good 8 Squad」、Division Fは新規参入の「Crazy Raccoon」が首位スタートを飾った。