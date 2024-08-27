「ソフトバンク−オリックス」＜8月27日みずほPayPay16回戦＞試合開始 18：00先攻：オリックス後攻：ソフトバンク◆ 福岡ソフトバンクホークス（遊）今宮（二）野村（三）栗原（指）山川（左）近藤（右）正木（捕）甲斐（一）石塚（中）佐藤直P. モイネロ◆ オリックス・バファローズ（二）太田（中）福田（右）杉本（指）セデーニョ（左）西川（遊）紅林（三）西野（一）頓宮（捕）若月P. 田嶋