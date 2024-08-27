お笑いトリオ・トンツカタンの森本晋太郎が、２４日に公開されたＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「美容師芸人コモリギャルソン」に出演。Ｘ（旧ツイッター）でタレント・やす子の投稿を引用して不適切な投稿を行ったことで芸能活動を休止している件について語った。森本は、フワちゃんが当該投稿を行った当時、Ａマッソ・加納とともに旅行に同行していたことがフワちゃんから明かされていた。その上でフワちゃんは「この２人は本件の

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