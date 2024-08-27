通貨オプションボラティリティードル円１週間は１１．９％に低下 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK11.935.9010.196.70 1MO12.476.4410.607.19 3MO11.536.5510.147.32 6MO10.546.319.687.19 9MO10.056.359.437.30 1YR9.776.439.347.41 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK10