今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、米８月消費者信頼感指数などが注目されそうだ。予想レンジは１ドル＝１４４円４０～１４５円５０銭。 この日のドル円相場は、前日に発表された米７月耐久財受注が市場予想を上回り米国景気の底堅さが意識されるなか、夕方にかけ１４５円台を回復した。米経済指標に対する関心は強く、今晩は消費者信頼感指数が発表される。市場では、７月の１００．３に対して１０