日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日経225ミニ期近（2024年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の16万4952枚だった。 ◯2024年9月限（特別清算日：9月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 164952(164952) ソシエテジェネラル証券 36416( 36416) SBI証券 59263( 26285)