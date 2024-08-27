日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日経225ミニ期近（2024年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の18万9818枚だった。 ◯2024年9月限（特別清算日：9月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 189818(189818) ソシエテジェネラル証券101823(101823) サスケハナ・ホンコン 26989( 26989)