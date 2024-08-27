日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日のTOPIX先物期近（2024年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6531枚だった。 ◯2024年9月限（特別清算日：9月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 16531( 16250) ソシエテジェネラル証券 10213( 10213) JPモルガン証券4049(3649)