日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月27日の日経225先物期近（2024年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7941枚だった。 ◯2024年9月限（特別清算日：9月13日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 7941(7909) ソシエテジェネラル証券2307(2305) SBI証券 1240( 994) バ