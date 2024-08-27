非常に強い台風10号は発達しながら西寄りに進んでいます。台風から離れた地域でも断続的に大雨となっています。JR静岡駅です。この辺りの雨は10分に1回は強く降る時間があるという感じで、現在は弱いです。時折雷もあり、振動も伝わってくるような印象です。そして、東海道新幹線ですが、1分前に運転を見合わせました。東京から新大阪駅までほとんどの列車で遅れが発生していて、1時間以上遅れている列車もあります。雨が強まると