気象台は、午後5時23分に、洪水警報を京都市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】京都府・京都市に発表南部では、27日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■京都市□大雨警報・浸水27日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】27日夜のはじめ頃にかけて警戒