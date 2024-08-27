立候補予定者として10人以上の名前が取り沙汰される自民党総裁選について、愛知県大村秀章知事は27日の定例記者会見で「派閥のたがが緩むと、こんなにパッパカパッパカ手を挙げられるのか。ほぼ学級崩壊に近い感じだ」と批判し「国民のために何をなすべきか、この国をどうすべきか、理念、構想をしっかり語ってもらいたい」と注文を付けた。【写真まとめ】出馬する？しない？自民党総裁選「候補者」たち自民党は、衆院議員