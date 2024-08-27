台風10号の接近に伴うゲリラ豪雨の影響で東海道新幹線は、新大阪・東京などの間で運転を見合わせるなど、断続的に運転を見合わせています。東京駅から社会部・池田圭司記者が中継でお伝えします。大動脈の東海道新幹線は、断続的に運転を見合わせていて、改札口では地面に座り込む客の姿もみられました。台風10号の接近に伴うゲリラ豪雨の影響で、静岡県などでは、断続的に激しい雨が降っています。東海道新幹線は、27日午後4時50