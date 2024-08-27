ナインティナイン岡村隆史（54）が27日までに、自身のインスタグラムを更新。パリオリンピック（五輪）ブレイキン男子4位半井重幸（Shigekix、22＝第一生命保険）を労った。岡村は「お疲れ様でしたの会最高な時間をありがとうございました。皆さん忙しい中ありがとうございました。ダンシングヒーロー！I respect all the dancers.」とつづり、半井、歌手の三浦大知や、ダンサーの政井海人さん、義井翔大さん、WATAさんらとの集合