◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―広島（２７日・バンテリンドーム）【広島】１（中）秋山、２（右）野間、３（三）小園、４（左）末包、５（一）坂倉、６（二）羽月、７（遊）矢野、８（捕）会沢、９（投）森下【中日】１（中）岡林、２（二）田中、３（右）細川、４（左）川越、５（一）カリステ、６（三）石川昂、７（遊）村松、８（捕）加藤匠、９（投）高橋宏