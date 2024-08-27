Cool-X（クールエックス）が、8月25日（日）に名古屋市大須のライブハウス「X-HALL-ZEN-」にて、全国ツアー＜Cool-X LIVE TOUR 2024「E/N」＞の初日となるライブを開催、満員御礼で華々しいスタートを飾った。この日は、パフォーマー畦地礁太が初めて歌唱参加した新曲「fallin'」、パフォーマーが和をテーマに繰り広げる「Dance Anthem」などツアーならではの新曲がオンパレードとなり、さらに昨年スマッシュヒットした「さよなら