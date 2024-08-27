◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２７日・エスコンＦ）【楽天】１（二）小深田、２（遊）村林、３（中）辰己、４（指）阿部、５（一）鈴木大、６（三）浅村、７（右）小郷、８（捕）太田、９（左）渡辺佳、▽投＝早川【日本ハム】１（左）水谷、２（中）松本剛、３（三）郡司、４（一）清宮、５（指）レイエス、６（二）上川畑、７（右）万波、８（捕）田宮、９（遊）水野、▽投＝金村