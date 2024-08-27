「日本ハム−楽天」＜8月27日エスコンF17回戦＞試合開始 18：00先攻：楽天後攻：日本ハム◆ 北海道日本ハムファイターズ（左）水谷（中）松本剛（三）郡司（一）清宮（指）レイエス（二）上川畑（右）万波（捕）田宮（遊）水野P. 金村◆ 東北楽天ゴールデンイーグルス（二）小深田（遊）村林（中）辰己（指）阿部（一）鈴木大（三）浅村（右）小郷（捕）太田（左）渡邊佳P. 早川