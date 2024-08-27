◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―阪神（２７日・横浜）【阪神】１（中）近本、２（二）中野、３（右）森下、４（三）佐藤輝、５（一）大山、６（左）島田、７（遊）木浪、８（捕）梅野、９（投）伊藤将【ＤｅＮＡ】１（右）梶原、２（中）蝦名、３（左）佐野、４（一）オースティン、５（二）牧、６（三）宮崎、７（捕）山本、８（遊）林、９（投）大貫