気象台は、午後5時16分に、洪水警報を小田原市、南足柄市、大井町、山北町、開成町に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】神奈川県・小田原市、南足柄市、大井町、山北町、開成町に発表西部では、27日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。神奈川県では、27日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■平塚市□大雨警報・浸水27日夜のはじめ頃にかけて警戒1時