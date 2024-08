日本時間の27日、英国のミュージシャン、ノエル・ギャラガーさんとリアム・ギャラガーさんが各々のXを通じて「Oasis」は、2025年に英国とアイルランドでツアーを開催すると発表しました。【写真を見る】【 Oasis 】再結成ノエル&リアムのギャラガー兄弟がXでツアー開催発表 "will tour in summer 2025! "(来年夏にツアーだ) "not be televised.”(TVでは放送しないよ)「Oasis」は、2009年にノエル・ギャラガーさんの脱退