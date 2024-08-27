Trevor Hunnicutt[北京 ２７日 ロイター] - サリバン米大統領補佐官（国家安全保障担当）が２７日午後、中国の首都・北京に到着した。２９日まで滞在し、両国関係の緊張緩和に向け、王毅外相らと会談する。国家安全保障担当の米大統領補佐官が訪中するのは２０１６年以来。サリバン氏は王毅外相と定期的に協議しており、前回は今年１月にバンコクで会談した。サリバン氏は両国の軍事協議を戦区司令部レベルまで拡大し、台湾海