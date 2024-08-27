欧州株総じて堅調に取引開始連休明け英ＦＴ指数は０．５%高 東京時間16:34現在 英ＦＴＳＥ100 8370.51（+42.73+0.52%） 独ＤＡＸ18637.11（+20.09+0.11%） 仏ＣＡＣ40 7612.43（+22.06+0.29%） スイスＳＭＩ 12368.19（+13.84+0.11%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間16:34現在 ダウ平均先物SEP 24月限41330.00（-5.00-0.01%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 24