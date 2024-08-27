■菊池風磨と3日間一緒に過ごしたマリウス葉「幸せな時間をありがとう！ また timelesz な思い出ができたね」 【その他の画像・動画等を元記事で観る】 timeleszの菊池風磨が自身のInstagramを更新し、新体制後初となるアリーナツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2024 episode 0』を無事完走したことを報告した。 会場の写真（1枚目）や、リハーサル中と思われる佐藤勝利の後ろ姿（2枚目）とともに、「#ツア