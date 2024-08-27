[caption id="attachment_1196753" align="aligncenter" width="600"] ミルクジャム・バウム2,000円(税込)[/caption]フードテックマイスター社は、バウムクーヘンAI職人「THEO(テオ)」をミルクジャム社に導入。洋菓子店「patisserie AKITO(パティスリーアキト)」に設置し、看板商品のミルクジャムを使用した「ミルクジャム・バウム」を販売。看板商品を使った「ミルクジャム・バウム」誕生神戸・元町の洋菓子店「patisserie AKITO