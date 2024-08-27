今回、Ray WEB編集部はサボる後輩について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・斎藤さやかは、社会人3年目です。新卒社員・神田さんの教育担当を任されるのですが……？原案：Ray WEB編集部作画：ささみりせあわせて読みたい&#128150;【後編】勤務中に私用電話？連発！新卒女子のありえない行動…