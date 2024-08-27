元SKE48で俳優の北野瑠華が、9月11日（水）に1st 写真集『触れて、みる？』（白夜書房）を発売する。【写真】元SKE48・北野瑠華が魅せた健康美ショット【5点】北野は、2012年にSKE48の6期生としてグループに加入。2024年6月30日をもってグループを卒業し、現在は俳優として活動している。8月28日〜9月1日には「咲女花劇『摘む夢、きららと舞い込んで、』」、10月23日〜10 月27日には「NOVA. company プロデュース 『八獄ノ狗尾』 -