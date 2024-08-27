【カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ストリートファイター6 ジュリ】 2025年3月13日 発売予定 価格：27,500円 カプコンは、フィギュア「カプコンフィギュアビルダー クリエイターズモデル ストリートファイター6 ジュリ」を2025年3月13日に発売する。価格は27,500円。 本製品は、同社の