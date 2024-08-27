日本卓球協会が主催するパリ五輪の報告会が27日、東京都内のホテルで開かれ、2度目の出場で女子チームの中心として活躍した平野美宇（木下グループ）らが出席した。同五輪では早田ひな（日本生命）＝北九州市出身、張本美和（木下グループ）とともに臨んだ団体で銀メダルを獲得した。報告会に先立ち、報道陣の取材に応じた平野は「シングルスに初めて出場させてもらい、いい試合もありましたし、もちろん全て良かったわけでは