気象台は、午後4時30分に、洪水警報を境港市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】鳥取県・境港市に発表中・西部では、27日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■境港市□大雨警報・浸水27日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量20mm□洪水警報【発表】27日夜のはじめ頃にかけて警戒