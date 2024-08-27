全米オープンに女子シングルスで2年ぶりに出場を果たした大坂なおみが、フリルとリボンをあしらったナイキによるカスタムの「ゴスロリ」ルックのウェアを披露した。日本のサブカルを意識したものだそう。【写真】第1子出産したばかりの大坂なおみ、キュートなコーデでヴィクトリアズ・シークレットのイベントに参加8月15日にThreadsにて、「全米オープンの私のウェアは今まで着た中で最高。ワクワクしてる」と明かしていた大坂