26日午後、県内で総務省をかたり「通信機器を停止する予定」といった内容の不審電話が相次ぎました。由利本荘警察によりますと、固定電話に自動アナウンスで「総務省です。2時間以内に通信機器を停止する予定です。問い合わせはダイヤル1を推してください」といった内容の通話が由利本荘市で2件、にかほ市で1件確認されました。また、横手警察署によりますと、横手市でも固定電話に男の声で「こちら総務省です。お使いになっている