■マツダマンのキレキレダンスは、なんと練習時間5分 【動画】マッサマン・マツダマン・マッサノリマンのSnow Man「BREAKOUT」ダンス フジテレビ『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』の番組スタッフTikTokにて、ヒーロー姿のSnow Man向井康二・Travis Japan松田元太・錦鯉 長谷川雅紀が「BRAKOUT」を披露する動画が公開された。 3人の頭上にはそれぞれ 向井「マッサマン∞％」松田「マツダマン100％」長谷川