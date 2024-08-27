ユニットコムは8月27日、ゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞(レベル インフィニティ)」において『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』推奨ゲーミングPCを発売した。構成をカスタマイズして注文できるBTOに対応する。iiyama PC、『ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシー』推奨PCにIntel Core搭載モデル西方の地「トラル大陸」を舞台に進行する拡張パッケージ『黄金のレガシー』を快適にプレイできる推奨ゲーミングPC。こ