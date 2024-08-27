メ～テレ（名古屋テレビ） 台風10号は交通にも影響が出ています。 ネクスコ中日本によりますと、東名高速では、28日、静岡の三ケ日IC～豊川ICの上下線で、午前6時から正午の間で通行止めの可能性があるということです。 新東名では、岡崎東ICから新城ICの上下区間が、28日午前0時から午前6時の間で、通行止めの可能性があるということです。