出場機会の減少が見込まれる遠藤。ここから挽回なるか(C)Getty Images遠藤航が所属するリバプールは現地時間8月25日、プレミアリーグ第2節でブレントフォードとホームで対戦し、2-0で勝利を収めた。開幕戦に続き、この日もスタメンから外れた遠藤は、試合終了間際に交代でピッチに立ち今季初出場を果している。【動画】マンCとの大一番で際立ったパス！ 遠藤航の決定機創出シーンアルネ・スロット新体制の下、初戦に続き連勝を