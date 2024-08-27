タレントの堀ちえみの夫・尼子勝紀さんが26日に自身のアメブロを更新。旅先での堀の様子を明かした。この日、尼子さんは「2時間20分のフライトを終えて、金浦国際空港に到着しました」と韓国に到着したことを報告。「荷物も受取り早速空港から移動します」と述べ、笑みを浮かべる堀の姿を公開した。続けて更新したブログでは「お昼ごはんを食べに向かう途中、公園がありました」と明かし「器具が置いてあったので、早速ちえみが遊