ホビー通販「あみあみ」にて、「RIOBOT スーパーロボット大戦OG ソウルゲイン」の予約が受付中だ。ホビー通販「あみあみ」にて、「RIOBOT スーパーロボット大戦OG ソウルゲイン」(39,600円 税込)の予約が受付中だ。  「スーパーロボット大戦OG」シリーズから、格闘戦に長けた特殊人型機動兵器にして、アクセル・アルマーの愛機、ソウルゲインが、RIOBOTシリーズに参戦！  全高約250mmの大ボリューム！ &#