モデルの西内まりやさんが自身のインスタグラムで「もうひとつの相棒」を明らかにしました。【写真を見る】【西内まりや】「もうひとつの相棒FJクルーザー」マニア羨望の4WD車を背景にご満悦西内さんはインスタグラムのテキストに虹・雲・太陽・ひまわりなどの絵文字を並べて、夏を満喫している様子をアピールし、「山道やキャンプの時は」「泥だらけになってもいい」「もうひとつの相棒FJクルーザーと」と投稿。愛犬とご満悦の２