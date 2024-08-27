北海道に停滞する前線に、南から湿った空気が流れ込んでいる影響で、全道的に大気の状態が不安定になっています。日本海側などでは夕方まで河川の増水や氾濫などに警戒が必要です。（東海林記者）「午後２時を過ぎた函館市内です。冠水した道路の水が歩道にまであふれてきています」朝から断続的に強い雨が降り続いていた函館市内です。２７日午後３時までの２４時間で８１ミリと、２０２４年最大の降水量を観測しました。午前７時