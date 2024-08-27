◇出場選手登録【阪神】島本浩也投手【ヤクルト】原樹理投手、中村悠平捕手、並木秀尊外野手、沢井廉外野手【中日】カリステ内野手【オリックス】福田周平外野手【ソフトバンク】田浦文丸投手【日本ハム】加藤豪将内野手◇同抹消【阪神】ビーズリー投手【中日】福敬登投手