LG エレクトロニクス・ジャパンは8月27日、webOS 搭載の「LG MyView Smart Monitor」シリーズにおける初めてのウルトラワイドモデル「34SR65QC-W（ホワイト）」と「34SR60QC-B（ブラック）」を発表した。Makuakeで先行販売する。LG、スマートモニター「MyView Smart Monitor」シリーズに21:9モデルwebOSを内蔵して単体でVODサービス等を利用できるLG MyView Smart Monitor製品。21:9のアスペクト比を採用する初めてのウルトラワイ