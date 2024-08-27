Antoni Slodkowski[北京 ２７日 ロイター] - 中国政府は２７日、ウクライナ戦争を巡って米政府が中国企業に科した制裁について「違法かつ一方的」であり「事実に基づいていない」と批判した。米政府は先週、ロシアによる西側の制裁回避と軍備増強を支援しているとして中国企業を含む４００以上の団体・個人に制裁を科した。中国の李輝ユーラシア事務特別代表はブラジル、インドネシア、南アフリカの高官と会談後、北京で行った