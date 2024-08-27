熊本市は、市電延伸の実施設計費などを盛り込んだ約7億9100万円の一般会計補正予算案を発表しました。 【写真を見る】熊本市 約7億9100万円の一般会計補正予算案を発表市電の実施設計延伸費用など 9月3日開会の定例市議会に提出する一般会計補正予算案は、約7億9100万円です。※補正後 約4033億円 このうち健軍町電停から市民病院まで延伸する計画の熊本市電について、実施設計費などに約4億2000万円、市役所本庁舎等の設計業