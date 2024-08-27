東海・北陸7県（愛知・岐阜・三重・静岡・富山・福井・石川）の中学硬式野球チームが競う「ドラゴンズカップ」の決勝戦が8月27日、名古屋市東区のバンテリンドームナゴヤで行われ、未来のプロ野球選手が躍動しました。ドラゴンズカップには16チームが出場し、決勝戦は愛知の三河安城リトルシニアと静岡の磐田ボーイズの対戦となりました。試合は3対1で磐田ボーイズが勝ち、終了後、両チ&#1254