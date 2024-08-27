こんにちは！ ヘアメイク＆老け顔脱出の美容YouTuber、SHOKOです。毎日暑い……。今年7月の日本の月平均気温は、2年連続で観測史上最高を記録したと発表されてましたね。そんな猛暑で疲れた顔になっていませんか？私も特に、肌の萎（しぼ）みや目の下のたるみが気になり、早速テコ入れすることにしました。題して「ぐったりしぼみ肌を立て直す夜間美容」。今回は、睡眠時間が少なくても、「肌が疲れていないね」と言われる