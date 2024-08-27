気象台は、午後4時12分に、大雨警報（浸水害）を境港市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鳥取県・境港市に発表中・西部では、27日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■境港市□大雨警報【発表】・浸水27日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量20mm