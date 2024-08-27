自民党麻生派会長の麻生太郎副総裁は27日の派閥研修会で、9月の党総裁選対応を巡り、同派の河野太郎デジタル相を「同志としてしっかり応援していきたい」と述べた。同時に河野氏以外の支援も容認する考えを示した。