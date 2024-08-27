公益社団法人24時間テレビチャリティー委員会は27日、公式サイトを通じ、「能登半島地震復興応援募金」について報告した。【写真】『24時間テレビ47』チャリティーランナーやす子ら「24時間テレビチャリティー委員会では、能登半島地震の被災地を応援するために、『能登半島地震復興応援募金』を7月16日から8月25日まで実施しました。この期間に皆様から321件、594,025円の寄付金をお預かりしました。皆様のご厚意に深く御礼申