LDH JAPAN会長兼社長のEXILE HIROさんが、「江戸川区・LDH JAPAN・W TOKYO 包括連携協定締結式」に登壇しました。【写真を見る】【EXILE HIRO】江戸川区を「ダンスの聖地に」 包括連携協定を締結で笑顔HIROさんは、今回の協定締結について、“大変光栄なこと。大変嬉しく思っています。先ほども（斉藤江戸川区長や株式会社W TOKYO村上代表と）すごくワクワクするようなお話ができたので、張り切っております”と、笑顔。 続け